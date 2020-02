« 1er février 2019, 1er février 2020 » exactement un an que l’ancien président de la République de la Côte d’Ivoire Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé incarcérés à La Haye à la suite des violences post-électorales de 2010-2011, ont été libérés sous condition par la Cour pénale internationale (CPI). Depuis La Haye où il réside actuellement après sa libération, puisqu’aucun pays n’avait accepté de le recevoir contrairement à son leader Gbagbo qui a reçu hospitalité à Bruxelles en Belgique, le président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples) à travers un post, a rendu hommage à Dieu pour cette libération.

”Le meilleur reste à venir”

« Merci à mon Dieu maître des circonstances et du temps » a-t-il écrit. Il n’a pas manqué également de remercier ses conseils qui lui ont apporté un soutien inestimable avec qui il avait déjà organisé un dîner de remerciement. A tous ses soutiens et ceux qui croient également en lui, Charles Blé Goudé a envoyé ses vifs remerciement en martelant qu’ensemble, ils vont réaliser des exploits. « Merci à mes avocats, merci à vous tous qui y avez cru, merci pour votre soutien qui ne nous a pas fait défaut. Unis, nous allons encore surprendre le monde. Le meilleur reste à venir » a posté l’ancien ministre.

Rappelons que le 6 février prochain, s’ouvrira une audience à la chambre d’appel de la CPI en vue d’entendre les observations sur la requête adressée le 7 octobre 2019 par les avocats de Laurent Gbagbo, dans laquelle, l’ancien chef d’Etat a prié la cour de réexaminer sa décision du 1er février 2019 portant sur les conditions de sa mise en liberté et celles de son ministre Blé Goudé.