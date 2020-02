En mars 2019, les autorités de l’aviation du monde entier avaient convenu d’immobiliser l’avion de ligne le Boeing 737 MAX, après que deux de ses modèles se soient crashés en cinq mois d’intervalle, faisant disparaitre les 346 personnes à leur bord. En novembre de la même année, la FAA, l’autorité de régulation de tutelle du constructeur américain, révoquait le pouvoir de Boeing de délivrer un certificat de navigabilité pour chaque avion MAX. Depuis, tous les modèles étaient de par le monde cloués au sol; mais au Canada l’autorité du transport avait choisi de faire des exceptions.

Le Canada, donne une seconde vie au 737 Max?

Le ministère des transports canadiens auraient contre toute attente permis à des 737 Max de reprendre les airs. Ces vols qui selon, l’autorité ne seraient que des vols de reconnaissance, de maintenance ou d’aide à la formation, n’avaient aucunement vocation de transport de passagers. Selon des médias nationaux, ce ne serait pas moins de 160 vols, qui auraient ainsi été effectués depuis la décision de clouer au sol tous les modèles de ce type. Pour de nombreux canadiens, notamment ceux qui avaient au moment des différents crashs, avaient perdu des proches; 18 canadiens avaient péri dans les deux accidents ; ces vols n’étaient que signe que le Canada en accord avec les autorités de tutelle « se prépareraient pour » une éventuelle remise en ligne du 737 Max.

Cependant alors que Le ministre des Transports, Marc Garneau , interdisait le 13 mars dernier les 737 Max de l’espace aérien du Canada, pour la « la protection de la sécurité aérienne et du public » ; il aurait également fait mention d’exemptions pour les ‘’vols en ferry’’ qui décollent ou atterrissent au Canada. Le ‘’vol en ferry’’ étant le vol d’un aéronef dans le but « de retourner à la base, de le livrer au client lorsqu’il est nouveau, de passer d’une base d’opérations à une autre ou de se déplacer vers ou depuis une installation de maintenance pour l’entretien, la réparation et des opérations ». Et dans ce cadre, le ministère avait autorisé les trois principales compagnies canadiennes, Air Canada, WestJet et Sunwing à faire voler leurs modèles cloués au sol.