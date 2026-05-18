Cristiano Ronaldo s'offre une Mercedes unique au monde pour 1,2 million d'euros

Le joueur portugais aurait commandé une Mercedes-AMG G63 Cabriolet entièrement personnalisée, produite à seulement 20 exemplaires dans le monde, aux couleurs jaune et bleu de son club saoudien.

Cristiano Ronaldo ne fait jamais les choses à moitié. Alors qu’Al-Nassr est en passe de remporter le titre de Saudi Pro League, l’attaquant portugais de 41 ans aurait ajouté à sa collection automobile l’une des pièces les plus rares et les plus personnelles de sa carrière : une Mercedes-AMG G63 Cabriolet sur-mesure, estimée à environ 1,32 million de dollars, soit approximativement 1,2 million d’euros, aux couleurs distinctives de son club saoudien.

Un G-Wagon transformé en cabriolet unique

Ce véhicule n’a rien d’une Mercedes ordinaire. Conçu par Refined Marques, un préparateur automobile de luxe basé à Dubaï, ce projet est né d’une anecdote singulière : le fils de cinq ans du PDG de la société aurait un jour demandé si une Brabus G700 pouvait être transformée en cabriolet. Cette question apparemment anodine a déclenché 18 mois de développement mobilisant des ingénieurs issus de la Formule 1 et de l’industrie des supercars, basés en Allemagne.

Le résultat est techniquement remarquable : Mercedes n’a jamais produit de version cabriolet moderne du G63 en série. Convertir ce SUV au toit rigide en décapotable implique des modifications structurelles majeures, des renforts de châssis et une électronique entièrement réadaptée. Le toit souple peut être abaissé en relâchant les loquets, en appuyant sur la pédale de frein puis sur un bouton, y compris en roulant. Les portes arrière, qui s’ouvrent en sens inverse — dites suicide doors —, complètent la transformation.

Sous le capot, la base mécanique du G63 est préservée : moteur V8 biturbo de 4,0 litres développant 577 chevaux et 850 Nm de couple, couplé à une boîte automatique à neuf rapports. La production est limitée à 20 exemplaires dans le monde entier, aucun ne sera identique.

Les couleurs d’Al-Nassr, une déclaration d’appartenance

Ce qui distingue l’exemplaire attribué à Ronaldo va au-delà du prix. La carrosserie arbore le jaune et le bleu d’Al-Nassr — des couleurs portées par le club depuis sa fondation en 1955, le jaune évoquant les sables du désert d’Arabie et le bleu, les étendues d’eau environnantes. Des plaques de seuil de porte gravées « CR7 » viennent signer l’ensemble, faisant de ce véhicule moins un achat qu’une commande personnelle.

Ce détail distingue cette acquisition des précédentes. Lorsqu’Al-Nassr avait conclu un partenariat de sponsoring avec BMW, tous les joueurs du club avaient reçu des voitures — Ronaldo s’était vu remettre la BMW XM Red Label, le modèle le plus haut de gamme de la gamme, estimé à environ 164 000 livres sterling. Ce cadeau venait du club. La Mercedes-AMG G63 Cabriolet serait, elle, un choix personnel, financé par le joueur lui-même.

Une collection estimée à plus de 25 millions de dollars

Cette nouvelle acquisition viendrait s’ajouter à un garage déjà considérable. La collection de Ronaldo comprendrait notamment une Bugatti Centodieci — l’un des 10 seuls exemplaires produits au monde, estimé à environ 9 millions de dollars —, une Bugatti Chiron, une Ferrari Monza SP2, une Rolls-Royce Cullinan ou encore une McLaren Senna. L’ensemble est évalué entre 25 et 30 millions de dollars selon plusieurs estimations concordantes.

Dans une interview citée par Goal.com, le joueur avait confié posséder entre 41 et 42 voitures, ajoutant : « Honnêtement, les voitures ne sont plus vraiment une passion. Je ne conduis presque plus en Arabie Saoudite. »

Une information relayée mondialement

L’information a été publiée le 4 mai 2026 par Autoblog, qui indique avoir reçu une image du véhicule directement d’une source proche du projet chez Refined Marques. Elle a ensuite été reprise par beIN Sports, Yahoo Sports, Athlon Sports ainsi que par plusieurs médias arabophones dont Emarat Al Youm et An-Nahar.

Aucune confirmation publique n’a été apportée par Ronaldo lui-même — ni via ses réseaux sociaux, ni via une déclaration officielle. L’achat est présenté comme confirmé par une source proche du préparateur dubaïote, la livraison du véhicule étant décrite comme imminente au moment des premières publications.