Le groupe djihadiste Boko Haram s’est illustré depuis plusieurs années, par des attaques meurtrières au Nigéria, ayant fait plusieurs dizaines de milliers de morts et plus de deux millions de déplacés durant la dernière décennie. A en croire l’Institue for Economics and Peace ayant son siège à Sydney en Australie, Boko Haram a été en 2015, le groupe terroriste le plus meurtrier du monde.

300 filles enlevées en 2014

En 2014, la secte islamique avait enlevé 300 filles dans un lycée de la ville de Chibok, à Borno. 4 années plus tard, c’était une centaine de filles qui avaient été kidnappées dans la ville de Dapchi, située au nord du Nigéria. La grande majorité de ces filles a été par la suite libérée. Hormis le Nigéria, Boko Haram est également actif dans les pays voisins comme le Nigéria, le Cameroun, le Niger et le Tchad.

Des soldats recrutés dans son Etat

Face aux attaques du groupe djihadiste qui perdurent, le gouverneur d’une des régions les plus touchées a estimé qu’il faudrait plus de soldats pour neutraliser Boko Haram. En effet, le gouverneur Babagana Zulum a fait savoir que le Nigéria a besoin de 100 000 soldats supplémentaires pour contrer Boko Haram. Il a suggéré que la moitié des soldats soit recrutée dans son Etat.

Il a par ailleurs demandé au président de la commission de la défense de la Chambre des Représentants, Babajimi Benson de parler de ce sujet au président Muhammadu Buhari. Notons que Babagana Zulum a déclaré le 24 février prochain, journée de jeune et de prière pour le « rétablissement de la paix », dans l’Etat.