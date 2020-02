Le célèbre rappeur français Booba s’est récemment fait remarquer avec son activité favorite : le clash. En effet, B2O fait la couverture du magazine GQ pour le mois de mars. Et au cours d’un entretien accordé au média américain, il s’en est pris à plusieurs figures internationales du rap. Il a traité Drake de « fake » et le milliardaire Jay-Z d’ « insupportable ». Concernant le rappeur Kanye West, Booba n’a pas caché le détester.

Il dénigre la performance artistique de Kanye West

« Kanye, je déteste, humainement, musicalement, c’est tout ce que je ne supporte pas, ça fait dix ans qu’il a craqué. C’est un démon ce mec, c’est le règne du mensonge, de l’hypocrisie, du fake, c’est horrible » a déclaré le Duc de Boulogne, dans les colonnes du magazine GQ. Le rappeur français ne s’arrête pas là, puisqu’il se dénigre la performance artistique de Kanye West.

« Il n’a pas de souffle »

Affirmant l’avoir vu en concert, Booba a estimé que l’artiste américain ne sait ni rapper, ni chanter, tout en soulignant qu’« il n’a pas de souffle, pas de coffre, c’est le néant ». Et vu que cela ne suffit pas, B2O s’en est prend à la femme de Kanye West, Kim Kardashian West. « Sa meuf, elle a un cul comme ça, mais elle va te jurer sur la tête de sa fille qu’il est vrai » a martelé Booba.

Notons qu’au cours de cette interview, le rappeur n’a également pas manqué de tacler ses homologues français. Selon lui, il n’y a plus personne qui écrit bien, tout en estimant qu’il y avait, avant, Solaar et Oxmo. Cependant les jeunes, selon lui « ne sont pas au niveau », à l’exception de Nekfeu, Damso et Vald.