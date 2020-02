C’est une nouvelle qui ne devrait pas plaire aux travailleurs européens. Après le Brexit, il ne sera plus question de se rendre facilement au Royaume-Uni pour travailler. Londres a en effet annoncé de nouvelles mesures d’immigrations applicables à tous les étrangers, y compris aux voisins européens. C’est une politique d’immigration déjà bien connue chez les français qui l’appliquent depuis bien longtemps aux immigrés notamment africains. Désormais, Londres va utiliser une méthode similaire pour sélectionner les travailleurs méritant le statut de salarié dans le pays.

Les relations post-Brexit entre les britanniques et le reste de l’Europe risquent d’être mouvementées. Et pour cause, Londres a décidé de traiter ses voisins, jadis partenaires, à la dure ! Le gouvernement de Boris Johnson va annoncer ce mercredi les nouvelles mesures d’immigration que le Royaume-Uni va appliquer aux travailleurs européens. Et contre toute attente, le pays va désormais privilégier les plus «brillants» au détriment des personnes «peu qualifiées». Le but de cette manoeuvre ? Baisser le nombre d’immigrés à en croire un communiqué officiel : «Nous répondons aux priorités des citoyens en introduisant un nouveau système à points qui fera baisser le nombre d’immigrés».

Il sera ainsi mis en place un système à point, permettant de choisir les meilleures personnes, c’est-à-dire les plus qualifiées pour les postes : «Les visas ne seront plus accordés qu’à ceux qui auront obtenu suffisamment de points». Les autorités précisant clairement que les européens et les non-européens seront traités de la même manière !