Les djihadistes ont semé la panique dans la localité de Lamdamol situé dans la commune de Bani, à 40 km de Gorgadji, province du Séno au nord du Burkina Faso. C’était dans la nuit du samedi au dimanche. Le village de Lamdamol et les localités alentours ont vécu une nuit de weekend plutôt difficile. Les habitants de la région avaient été sommés par les djihadistes de quitter les lieux, mais s’étaient entêtés en restant. Cette attaque fait donc partie des « représailles » contre les habitants qui avaient refusé de partir, d’après une source sécuritaire qui s’était confiée à l’AFP.

On dénombre pour le moment une vingtaine de personnes tuées au cours de cette attaque. Les victimes sont essentiellement des civils. Les habitants de la localité et des environs sont paniqués et fuient la région. « C’est la panique dans le village et les localités environnantes. Les populations fuient vers le centre- nord, même des habitants de Gorgadji désertent la zone », a indiqué la même source sécuritaire.

Le lourd tribut payé par le Burkina

Les agresseurs étaient lourdement armés et se déplaçaient avec des motocyclettes. Leur mode opératoire est comparable à celui d’exécuteurs venus froidement assassiner les paisibles populations. Les forces de l’ordre, malgré tous leurs efforts sont débordés par la horde djihadiste qui frappe sans crier gare. « Les forces de défense et de sécurité s’emploient jour et nuit à sécuriser la zone et les habitants, mais il est difficile d’être partout à la fois », a déclaré cette source.

Des attaques similaires avaient été enregistrés une semaine plus tôt dans les localités du nord et du centre. Les djihadistes s’en prennent régulièrement aux populations du nord et parfois du centre du Burkina qui vivent au rythme des attaques de forces armées terroristes. Le voisinage du Niger et surtout du Mali n’arrange guère les choses pour le Burkina-Faso qui a déjà payé le lourd tribut de 800 morts depuis le début des attaques djihadistes en 2015.