Depuis 2015, le Burkina Faso fait face à de récurrentes incursions armées sur son territoire. Voisin du Mali et du Niger, le Pays des Hommes Intègres est l’une des cibles privilégiées des groupes terroristes qui sèment la terreur dans les pays de la bande sahelo-saharienne. Malgré d’importants moyens déployés par le gouvernement burkinabé pour endiguer le phénomène du terrorisme, force est de constater que la situation sécuritaire ne fait que de se dégrader. Dans un premier temps, les attaques terroristes étaient principalement localisées au Nord du Burkina, avant qu’un autre front ne s’ouvre à l’Est du pays.

Selon les chiffres de l’Organisation des Nations Unies, les attaques terroristes perpétrées sur le sol burkinabé ont fait des centaines de morts,entraînant du même coup le déplacement de près de 600000 personnes à l’intérieur du pays. Ce mercredi 12 Février, la Gendarmerie nationale burkinabé a annoncé qu’une attaque djihadiste a ciblé un poste de Gendarmerie à Tanwalbougou, localité située à une cinquantaine de kilomètres du chef-lieu de la région de l’Est, Fada N’Gourma.

Des assaillants neutralisés et du matériel récupéré

Les forces de défense et de sécurité ont promptement réagi à cette attaque ce qui a permis de neutraliser bon nombre d’assaillants et de récupérer du matériel de guerre conséquent. Selon le bilan officiel deux civils furent tués et 09 terroristes ont été abattus.

“La détermination et le professionnalisme des éléments dudit poste a permis de tuer neuf terroristes et d’en capturer un. Malheureusement, nous déplorons deux civils décédés et quatorze civils blessés, tous des passagers de cars de transport en mouvement aux environs du lieu de l’attaque, évacués immédiatement dans un centre santé“ peut-on lire dans le communiqué de la Gendarmerie. Le haut commandement de la Gendarmerie a présenté ses condoléances aux familles des civils tués et appelle les populations à renforcer la collaboration avec les forces de défense pour lutter contre le phénomène du terrorisme.