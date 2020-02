Emmanuel Fosso Someon Chedjou aura réellement été très maltraité à l’aéroport d’Istanbul. Alors qu’il s’était embarqué avec sa femme à Yaoundé pour Dubaï via Istanbul sur un vol de Turkish Airlines, ce camerounais s’est retrouvé bloqué dans la zone de transit de l’aéroport d’Istanbul. Humiliation, maltraitance, privations diverses auront été le lot de cet homme qui passera près de deux semaines à l’aéroport d’Istanbul avant d’être finalement débarqué à Lagos, à 800 km de son pays. L’homme a été retrouvé par la rédaction des Observateurs de France 24.

Emmanuel Fosso Someon Chedjou est âgé de 47 ans. C’est un marchand de chaussures à Douala au Cameroun qui voulaient se rendre à Dubai pour acheter des chaussures. Mais c’est une grande huliliation qui l’attendait dans l’aéroport d’istanbul. Des images du traitement inhumain qu’il a subi ont tourné sur les réseaux sociaux au Cameroun et un influenceur camerounais David Eboutou a appelé au boycott de la compagnie aérienne.

Embarqué à Yaoundé le 21 janvier 2020 pour se rendre à Dubaï, l’homme devait faire une escale de 8 heures à l’aéroport d’Istanbul avant de continuer son transit vers Dubaï. Ayant pris un visa de transit pour Istanbul, l’homme a voulu faire des courses dans la ville turque. C’est à ce moment-là que tout va se gâter pour cet homme de 47 ans. Les policiers lui dirent que son visa de transit était un faux. Il fut alors arrêté et conduit dans une zone de l’aéroport, une sorte de centre de détention au cœur même de l’aéroport d’Istanbul.

Traitements préferenciels pour les uns…

Emmanuel raconte que son téléphone ainsi que ceux d’autres noirs ont été confisqués contrairement à d’autres passagers blancs dans des cas similaires qui avaient pu garder leur téléphone. Il a ensuite été contraint de signer des papiers rédigés en turc, langue que ne pouvait pas lire le camerounais. Sa demande de parler à un avocat a été ignorée.

Deux jours plus tard, soit le 23 janvier, les agents de sécurité en civil qui avaient emmené Emmanuel et sa femme dans la zone de détention ont tenté de le rapatrier pour la première fois sur le Cameroun après l’avoir tabassé. Mais parvenu devant l’avion, l’homme dit avoir tant crié que l’équipage et le pilote de l’avion de Turkish Airlines sont sortis et ont refusé de le prendre à bord, demandant à l’agent de sécurité de s’en référer au HCR. Ce qui n’a pas été fait.

Débarqué à Abuja au Nigeria

C’est le 28 janvier que l’homme vivra son calvaire. Pour avoir protesté un deuxième fois contre son rapatriement, l’homme sera conduit dans une pièce spéciale. Solidement immobilisé par une dizaine de personnes en civil, il se verra mettre des sangles à la main et aux pieds. Il a été ensuite emballé dans deux rouleaux de film plastique et sa bouche remplie de mouchoirs sera scotchée. Ensuite il sera transporté dans l’avion comme un colis jusqu’à son siège. C’est dans l’avion qu’il réussira à enlever le scotch de la bouche et cracher les mouchoirs avant de crier au secours, comme on peut le voir dans la vidéo prise par sa femme qui est retournée au Cameroun par ce vol. Les passagers de l’avion alarmés ont protesté vigoureusement contre ce colis humain et Emmanuel a été à nouveau débarqué de l’avion.

Finalement, après deux jours sans soutien alimentaire dans un hall de l’aéroport où il vivra de mendicité, Emmanuel acceptera de se rendre au Nigeria d’où il pourra continuer son périple jusque chez lui avec l’aide d’une dame rencontrée dans l’avion. Il rentre finalement au pays le 4 février 2020. Il dit avoir été arnaqué par l’agence de voyage qui lui a pris assez d’argent pour lui faire les faux visas. Il menace en outre de porter plainte contre Turkish pour demander réparation. L’influenceur camerounais David Eboutou demande aux Camerounais de boycotter la compagie Turkish Airlines pour protester contre le traitement infligé à Emmanuel.