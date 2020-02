Le samedi 01 février dernier, à Rabat au Maroc, le président de l’instance faîtière de toutes les fédérations de Football à travers le monde, Gianni Infantino, avait suggéré que la Coupe d’Afrique des Nations devrait se jouer tous les quatre ans au lieu de la fréquence biennale actuelle. Pour le ‘’Boss’’ du football mondial, comme pour la star ivoirienne Didier Drogba, l’Afrique y aurait tout à gagner. Mais pour la « légende camerounaise » Samuel Eto’o, cette décision si elle était entérinée serait loin d’être avantageuse.

Une Can tous les quatre ans, mauvais pour le business

Le président de la FIFA, avait au cours de l’annonce de son « idée » avancé nombre d’arguments qui devraient, selon lui, permettre aux acteurs sportifs africains de voir le bien-fondé de sa réforme. Par exemple avait-il évoqué, les revenus pourraient augmenter jusqu’à six fois pour un championnat continental quadriennal. En outre un fonds d’aide, de près d’un milliard de dollars, au financement d’infrastructures sur le continent serait instauré et permettrait aux pays africains, notamment pour les pays hôte du tournoi, de mettre les petits plats dans les grands pour faire de l’événement un évènement incontournable « non seulement pour l’Afrique mais pour le monde ».

Pour Didier Drogba, figure emblématique du football continental, l’idée d’Infantino, ne serait pas mauvaise en soi, et permettrait au joueurs africains évoluant en Europe de pouvoir gérer adéquatement leur carrière. Mais avait tenu à préciser, l’international ivoirien, cette réforme devait prévoir une « compensation » pour le manque à gagner des fédérations nationales africaines, en n’occultant pas leur active participation dans le débat autour des modalités de son application.

Une chose était certaine, l’idée si elle était mise en application, serait probablement soutenue par les clubs européens qui n’appréciaient certainement pas de devoir se séparer de leurs joueurs africains à mi- saison.

Et c’était l’un des points soulevés par Samuel Eto’o au cours de son intervention ce jour, sur une chaine de radio internationale. Pour l’internationale camerounais, la « réforme » de Infantino ne faisait que l’affaire des clubs « européens ». Car selon Eto’o, l’organisation de ce tournoi, la seule de de cette envergure, tous les quatre ans, ne feraient que remettre en question le peu d’avancées qu’avait permis d’enregistrer , une compétition organisée tous les deux ans. Mais plus important pour la « légende » du FC Barcelone, il faudrait à la FIFA de donner les moyens aux Africains d’amener leur football « au niveau de celui des Européens » ; en menant sur le continent de réelles politiques pour stimuler et développer les championnats.