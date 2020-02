Le torchon brûle entre les autorités canadiennes et les indiens Mohawks de tout le pays. Ces derniers sont rebellés contre un projet de construction de gazoduc qui devrait traverser un territoire mohawks, celui des indiens de la petite tribu des Wet’suwet’en de Colombie-Britannique. Un gazoduc long de 670 kilomètres d’un coût global de 4,6 milliards d’euros. L’investissement est consenti par la société Coastal GasLink. Le gazoduc en question doit relier la frontière de l’Alberta à un terminal méthanier de Colombie-Britannique.

Pour exprimer leur opposition à ce projet, les guerriers Mohawks ont érigé des barricades sur les rails des chemins de fers de tout le pays en signe de protestation. Des trains qui sont donc aux arrêts depuis des semaines. Avec tout ce que ça peut entraîner comme impact au plan économique. Car les trains en arrêt au Canada, c’est toute l’économie du pays qui est ainsi en arrêt et les conséquences peuvent être nombreuses.

Une pénurie d’aliments en cours

Tous les secteurs d’activités ressentent en effet cette situation de blocage de circulation des trains de la Canadian National. L’économie du pays en est en vérité totalement paralysée. Une vraie catastrophe car tout le secteur de la manufacture est ainsi bloqué. Les 4600 wagons qui fournissent quotidiennement ce secteur sont paralysés. Les convois de pétrole attendent de pouvoir s’ébranler vers leur destination via les chemins de fers. Le port de Vancouver ne peut déjà plus décharger les bateaux et une soixantaine de navires attendent d’être déchargés.

Autre problème grave : le manque d’aliments. Si pour le moment, on ne le sent pas encore sérieusement, la pénurie alimentaire pourrait bientôt se faire ressentir davantage. Sans compter le chômage qui guette plus de 6000 travailleurs dans tous les domaines. Un drame qui se prépare si rien n’est fait pour rouvrir les voies bloquées. Mais les autorités, prudentes, veulent éviter l’affrontement avec les terribles Mohawks et privilégient le dialogue.