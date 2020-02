Roman Polanski, a réalisé huit films oscarisés, mais avait dû fuir les États-Unis en 1978 après avoir reconnu avoir eu des relations sexuelles illégales avec une fille de 13 ans en 1977. Depuis, le réalisateur avait trouvé asile en France et avait continué de travailler. Son dernier film ‘’J’accuse’’ ou ‘’An Officer And A Spy’’ dans la version anglaise récoltait plus de 1,7 million d’euros en entrées de salle dans les cinq jours qui avait suivi sa sortie ; avec cerise sur le gâteau plusieurs nominations aux Césars. Mais les groupes féministes français ayant annoncé des manifestations à la Cérémonie, le réalisateur franco-polonais déclinait sa participation.

« Comment le pourrais-je ? »

Mercredi 29 Janvier, L’Académie des Arts et Sciences du Cinéma de France dévoilait les nominations pour la 45e édition des Césars lors de sa traditionnelle conférence de presse au restaurant Fouquet’s à Paris. A l’issue de cette conférence, le monde cinématographique français découvrait sans surprise que Le drame historique de Roman Polanski sur la tristement célèbre affaire Alfred Dreyfus au XIXe siècle, ‘’J’accuse’’, arrivait en tête de liste avec 12 nominations, notamment dans les catégories du meilleur film et du meilleur réalisateur.

Des nominations qui avaient suscité la ire de groupes féministes qui avait toujours appelé à un boycott du réalisateur et de ses réalisations, eut égard aux accusations de viol dont il avait été l’objet aux USA et lesquelles il avait échappé à toutes condamnations. Aussi alors que ces associations promettaient de « grosses » manifestations devant la Salle Pleyel à Paris ce vendredi 28 février ; le réalisateur dans une missive adressée à la presse avertissait qu’il ne pourrait assister à la Cérémonie. « (…) comment le pourrais-je ? (…) Des activistes me menacent d’un lynchage public(…) Certains annoncent des démonstrations devant la salle Pleyel. D’autres comptent en faire une tribune de combat contre une gouvernance décriée, (…) le déroulé de cette soirée, on le connaît à l’avance » avait écrit en substance Roman Polanski.

Selon le réalisateur sa décision de ne pas assister à la cérémonie des Césars, aurait été surtout motivée par son désir de protéger son équipe, « deux cents talents remarquables » ainsi que sa « famille », sa « femme » et ses « enfants », des « injures et affronts ». Pour Polanski, il ne pouvait être question pour lui se soumettre à un procès par les médias pour « que l’irrationnel triomphe à nouveau».