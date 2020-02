Le Parti du renouveau démocratique (PRD), à travers un communiqué, vient mettre à nu des manœuvres de certains responsables des démembrements du COS-LEPI qui visent à exclure les électeurs des zones qui leurs sont défavorables dans l’Ouémé.

Pratiques d’exclusion des électeurs et fraudes électorales en préparation dans l’Ouémé. Le Parti du renouveau démocratique (PRD) à la faveur d’un communiqué signé du délégué général chargé des Technologies de l’information et de la communication (TIC) de parti Christian Parfait Ahoyo, dénonce «certains membres de certaines institutions s’adonnent à des pratiques d’un autre âge, en prenant des initiatives totalement à l’opposé de la loi et qui sont de nature à créer des mécontentements et faire le lit de la violence électorale».

Selon le parti, certains membres du COS-LEPI prennent «des initiatives totalement à l’opposé de la loi et qui sont de nature à créer des mécontentements et faire le lit de la violence électorale». Ces manœuvres se déroulent dans les communes de Porto-Novo et d’Avrankou. Selon le communiqué, pendant que les opérations de transfert, puis d’enregistrement des électeurs ayant perdu leur carte, lancées par le Conseil d’orientation et supervision de la Liste électorale permanente informatisée (COS-LEPI), sont en cours, «certains hauts responsables usant de leur force et de leur influence, ont ordonné le retrait de tous les registres des bases de données mis à la disposition des chefs de quartiers par le COS- LEPI dans les zones qui ne leur sont pas favorables». Ce qui fait que «les électeurs de ces localités sont cyniquement écartés».

Ce faisant, ces électeurs sont empêchés de procéder aux corrections en cours. Si rien n’est fait, ils ne vont pas pouvoir exercer le droit de vote à eux conféré par les lois. Le PRD estime que certains représentants locaux du COS-LEPI «ont cru devoir sélectionner des chefs quartier à qui ils doivent retourner la liste électorale que les électeurs sont sensés contrôler, vérifier afin de signaler toute anomalie et solliciter les corrections conséquentes». La preuve, seul le chef quartier de Louho a pu bénéficier de cette faveur sur les 100 quartiers de Porto-Novo.

Fraudes électorales en préparation

Le communiqué du PRD fait état de ce qu’un responsable d’un parti politique à Avrankou et député à l’assemblée s’est fait remis le samedi 15 février dernier, «la liste des candidats PRD ayant déposé leur dossier à la mairie d’Avrankou aux fins d’obtenir les documents et actes administratifs». Le parti alerte sur «des fraudes électorales en préparation, certains pseudos démocratiques procèdent au mercato des cartes d’électeurs».

Selon le PRD, des gens appellent les «citoyens surtout analphabètes à apporter leur carte d’électeur, relèvent leurs numéros dans des cahiers à des fins inavouées, sans aucune réaction de la part des structures de la chaîne de l’organisation des élections et ceci, malgré la dénonciation de la pratique par le PRD». C’est pourquoi, le PRD appelle «les responsables du COS-LEPI à faire cesser les pratiques précitées et à ordonner le retour des registres aux chefs des quartiers concernés pour la poursuite sans faille des opérations en cours». Il demande aussi que les responsables du COS-LEPI de mettre en demeure «leurs représentants locaux qui ont ces comportements déviants et leur rappeler les risques qu’ils courent et font courir à l’institution, au regard de la loi».