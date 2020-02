A la fin de la semaine dernière on apprenait que l’un des fils du président congolais Denis Sassou-Nguesso, Denis Christel Sassou-Nguesso était mis en examen en France, au cours du mois de décembre 2019, dans le cadre de l’affaire dite des « biens mal acquis ». En 2009, une enquête sur cette affaire avait été ouverte après une plainte déposée en 2016 par plusieurs organisations dont Transparency International. Cependant cette information a été démentie par l’avocat de Denis Christel Sassou-Nguesso, qui évoque non seulement une manipulation politique mais aussi une fausse information.

« Informations complètement erronées »

L’avocat Maître Jean-Jacques Neuer a indiqué que cette information intervient dans un contexte politique bien précis. « Vous vous doutez bien que cette information intervient à un moment précis de la politique du Congo. Tout le monde sait qu’il y a des élections, un contexte politique. On ne peut pas se contenter comme ça d’informations complètement erronées ». Il a déploré que de telles informations soient reprises par de grands organes de presse, regrettant le fait que ceux-ci soient l’objet de « manipulations politiques ».

Cela porte atteinte à l’honneur de son client

Pour l’avocat de Denis Christel Sassou-Nguesso, une information de ce genre s’appelle « fake news et est extrêmement grave ». Il a noté que cela porte non seulement atteinte à l’honneur de son client, mais lui cause également un grand préjudice. Maître Jean-Jacques Neuer a aussi estimé que « c’est un cas d’école de fake news puisque ça a été repris massivement par la presse en général, par les réseaux sociaux. »