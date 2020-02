L’épidémie de Coronavirus continue de susciter une extrême peur au niveau mondial. Il faut dire que le virus a une très forte capacité de propagation et il y a de plus en plus de pays qui sont touchés. En Chine, l’épicentre de la maladie, plus de 70000 personnes ont été contaminés et le nombre de morts continue de grimper. Deux zones du globe sont particulièrement vulnérables au Coronavirus, il s’agit de l’Asie et de l’Europe où plusieurs pays ont pris des mesures extrêmes pour limiter au maximum la propagation de la pathologie.

A Hong Kong, il y a eu un cas de Coronavirus qui laisse bien songeur, en effet, les autorités hongkongaises ont indiqué que le chien d’une femme contaminé par le Coronavirus a été mis en confinement. Des échantillons qui furent prélevés sur l’animal ont par la suite été testés positifs au Coronavirus. Malgré ces tests positifs, il ressort qu’il n’y a pour le moment, aucun risque de contagion de l’animal de compagnie à l’homme.

L’animal ne présente pas des symptômes de la maladie

D’après les premiers responsables sanitaires de l’ancienne colonie britannique, le chien ne présenterait aucune manifestation liée au Coronavirus. “Des échantillons prélevés dans les cavités nasales et orales ont été testés faiblement positifs au virus du Covid-19” a livré un porte-parole du ministère de la santé de l’île. C’est le mercredi 26 Février que le chien fut récupéré au domicile de sa propriétaire, une sexagénaire qui a été placée en quarantaine après avoir contracté le Coronavirus.