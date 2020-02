Au mois de décembre dernier, apparaissait le nouveau coronavirus. En tout et pour tout, plus de 72.000 personnes ont été contaminées, pour 1900 décès. Face à la pandémie, les autorités tentent de réagir en définissant une méthode de traitement. Afin d’arriver à cela, il convient de comprendre comment fonctionne le virus.

Ainsi, des tests ont été menés sur les 72 314 cas confirmés. Aujourd’hui, les autorités peuvent donc affirmer avec certitude que dans 80,9% des cas, la maladie était bénigne. En revanche, le coronavirus s’avère critique dans 13,8% des cas et critique dans 4,7% des cas observés. Sans surprise, les personnes les plus à même d’être victime du coronavirus sont les personnes les plus âgées. Dans 14,8% des cas, le coronavirus est mortel pour les personnes âgées de plus de 80 ans.

Les personnes âgées, premières touchées

Même son de cloche chez les personnes touchées par une maladie cardiovasculaire. Affaiblies, ces dernières auront beaucoup plus de chances d’être victimes du nouveau coronavirus. Diabètes, maladies respiratoires et autres hypertension sont d’autant de facteurs qui favorisent le développement du virus. En revanche, le virus se veut pratiquement inoffensif chez les jeunes et les bébés.

À ce stade, deux nouveau-nés ont été contaminés dans le ventre de leur mère, mais, à ce jour, tous se portent bien. Même constat chez les personnes âgées de 39 ans et moins puisque le taux de mortalité reste très bas, étant estimé à 0,2%. En revanche, les hommes sont directement plus touchés et menacés par le virus que les femmes, le taux de mortalité s’élevant à 2,8% pour ces derniers, contre 1,7% pour la gent féminine.

La Chine parle d’une baisse en intensité

L’épidémie elle, bien que très répandue, semble toutefois perdre en intensité. Aujourd’hui, les experts estiment que le pic a été atteint entre le 24 et le 26 janvier dernier. Si la tendance est à la baisse, une résurgence du nombre de cas reste à prévoir. Il semblerait que les décisions prises concernant la mise en quarantaine de millions de personnes en Chine ait été la bonne pour les autorités qui, de fait, ont réussi à empêcher la propagation du virus, localement, mais également à l’échelle nationale.