Deux activistes chinois ont mystérieusement disparu ces derniers temps. Chen Quishi et Fang Bin sont deux activistes chinois habitués à partager des informations avec leurs proches et amis depuis plusieurs jours. Les deux hommes ne sont pas journalistes. Ils partageaient depuis un moment les images qu’ils ont gardées ou prises à Wuhan, épicentre de l’épidémie, via les réseaux sociaux. Des images qui interpellent quant à la gestion de la crise par le gouvernement chinois.

A partir de maintenant, les deux hommes sont devenus introuvables. Leurs vidéos étaient particulièrement appréciées des internautes qui les considéraient un peu comme des journalistes free-lance, quand bien même ils n’auraient aucune accréditation pour faire le métier de journalisme. Mais qui sont réellement ces deux journalistes de et que font-ils réellement en Chine ?

Un duo très courageux

Chen Qiushi est un jeune homme de 34 ans qui s’était rendu à Wuhan de son plein gré juste avant le cloisonnement de la ville. Il s’était déjà mis à dos les autorités chinoises en couvrant les manifestations citoyennes de Hongkong. Crédité de 440 000 abonnés sur YouTube et 250 000 sur Twitter, il partage ses vidéos via VPN. Des vidéos qui l’ont rendu très populaire sur la toile. Il témoigne souvent de ce qui se passe réellement à Wuhan, ce que ne montreront pas les caméras de Pékin. Le 30 janvier, il publiait déjà : « J’ai vu des corps pas mal de fois ces derniers jours, et ça m’a rendu triste. J’ai vu deux corps à l’hôpital. L’un était allongé dans le couloir et l’autre aux urgences, en train d’être mis dans un sac par les infirmières ». Une semaine après cette publication, il disparaît sans crier gare et sans prévenir ses proches.

Quant à Fang Bin, il est devenu célèbre en publiant une vidéo le 1er février dernier. La vidéo de cinq minutes montre huit cadavres emballés dans des sacs plastiques quelque part dans un hôpital. La vidéo est vue plus d’un million de fois et il est interpellé par la police le soir même de sa publication et sera gardé à vue jusqu’au lendemain avant d’être libéré. Il est à nouveau arrêté ce 4 février et signale qu’il pourrait être mis en quarantaine par les autorités chinoises avant de disparaître des réseaux sociaux.

Depuis quelques jours, plus de nouvelles des deux hommes. Le coordinateur du programme Asie au Comité de protection des journalistes Steven Butler demande aux autorités chinoises de faire la lumière sur la disparition des deux hommes. « Les autorités de Wuhan doivent révéler si elles détiennent le journaliste Chen Qiushi. Si c’est le cas, il devrait être libéré immédiatement », disait-il. « La Chine ne semble pas avoir appris la leçon claire que le fait de cacher la vérité sur une maladie en expansion ne fera qu’empirer les choses », ajouta-t-il.