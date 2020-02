Le Coronavirus continue d’occuper l’actualité internationale et sous régionale. En effet, selon des déclarations qui ont été faites par le ministère nigérian de la Santé, un cas de contamination au Coronavirus a été confirmé dans le pays. Il s’agit d’un ressortissant italien qui a foulé le sol de ce pays de l’Afrique de l’ouest, il y a environ 72 heures.

“Etat clinique stable…”

A en croire le communiqué rendu public par les autorités sanitaires nigérianes, il serait venu de Milan le 25 février dernier. Il a posé ses valises à Lagos où le test a révélé qu’il avait été contaminé. « Le patient est dans un état clinique stable et ne présente pas de symptômes inquiétants. », indique le communiqué du ministère nigérian de la santé. Ce cas qui est le premier en Afrique subaérienne devient le troisième sur le continent après l’Egypte et l’Algérie.

Le continent africain est l’une des régions du monde, les moins touchées par le Coronavirus. La Chine, et par la suite l’Italie constituent désormais les vecteurs de propagation de ce virus. Au Kenya, la reprise des activités de la compagnie aérienne China Southern Airlines a suscité inquiétude et colère dans l’opinion publique du pays. En effet, cette structure qui assurait les liaisons aériennes entre la Chine et le Kenya avait suspendu ses activités pour deux semaines en raison du Coronavirus.

La China Southern Airlines au cœur d’une polémique

Alors que le virus continue de se propager, la structure a repris ses vols le mercredi dernier en débarquant dans le pays 329 passagers dont la plupart sont de nationalité chinoise. Il n’en fallait pas plus pour que les Kényans protestent vivement contre la reprise des vols de cette structure. Par le canal des réseaux sociaux, ils ont demandé que soient suspendues les activités du China Southern Airlines.