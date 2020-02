La nouvelle souche du Coronavirus a mis en alerte maximale le monde entier. La pathologie a fait plus de 2000 morts en Chine et le nombre de personnes contaminées a nettement augmenté. Le président chinois Xi Jipping a récemment déclaré que son pays fait face à la plus grave crise sanitaire depuis l’établissement du régime communiste. La communauté scientifique a engagé une course contre la montre pour trouver un remède afin de lutter contre le Coronavirus.

Plusieurs cas de Coronavirus ont été enregistrés dans différents points du globe, la Corée du Sud est le pays le plus touché par l’épidémie après la Chine et des cas furent enregistrés en Italie et en Israël. Ces différents pays ont pris des mesures exceptionnelles pour limiter la propagation du Coronavirus. En France, au tout début de la propagation de la pathologie en Chine, les autorités françaises avaient procédé au rapatriement de leurs ressortissants à Wuhan.

La France va se préparer en conséquence

De retour en France, ces rapatriés furent pris en charge et ceux qui avaient été contaminés furent rapidement hospitalisés. Selon Olivier Véran, le tout nouveau ministre de la Santé de l’Hexagone, il ne reste qu’un seul malade du Coronavirus en France qui suit des traitements à Lyon.

Cependant, vu la virulence de la nouvelle souche du coronavirus, Olivier Véran a indiqué qu’il est probable qu’apparaissent de nouveaux cas de contamination de la maladie en France et qu’il est plus que nécessaire de prendre des mesures idoines. Ce Dimanche, monsieur Véran a livré que tous les moyens seront mis en oeuvre pour faire face à une contamination à grande ampleur du coronavirus, aucun détail ne sera négligé. “Si l’épidémie atteint l’Europe, je veux que nous soyons pleinement opérationnels” dira le ministre de la santé.