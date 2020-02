En Chine, le coronavirus peine à être circonscrit, et le pays annonçait il y a quelques jours seulement, un taux d’infection record de plus de 40 000 personnes, avec un total de près 65 000 cas de par le monde et une douzaine de pays touchés. Selon l’Agence fédérale russe des transports aériens ce serait près de 230 citoyens russes qui attendraient actuellement de rentrer de Chine, alors que le pays menait une politique stricte depuis la déclaration de deux cas confirmés, deux femmes. Ce jeudi, selon le médecin hygiéniste en chef de l’hôpital de Saint-Pétersbourg, l’une des deux femmes aurait fui l’hôpital en court-circuitant la serrure électronique de la porte de la chambre où elle était maintenue en isolement.

Poursuivie pour avoir brisé des mesures sanitaires

Alla Ilyina, c’est son nom, serait arrivée de vacances de Hainan, une citée balnéaire à 1500 km de Wuhan en Chine. Selon le témoignage livré par la femme à une presse locale, elle aurait été depuis son internement, testée négative pour le coronavirus mais que les médecins lui avaient dit qu’elle devait rester en quarantaine pendant deux semaines. Un état de confinement qu’elle ne pouvait supporter puisque selon elle, sa chambre ne comportait ni livres ni savon, ne permettait de se connecter à internet via son téléphone portable et surtout avec « une poubelle qui n’a jamais été vidée ».

Alla Ilyina, avait donc décidé de s’échapper de sa « prison » en court-circuitant la serrure électronique de sa porte. et la femme ferait maintenant face à une action en justice intentée par le médecin hygiéniste en chef de l’hôpital auprès du tribunal de district de la ville pour avoir commis une infraction administrative en enfreignant les règles de quarantaine et en exposant potentiellement d’autres personnes au virus. L’Hôpital aurait réclamé que la patiente soit reconduite manu militari, s’il le fallait, en quarantaine. En Russie, les protocoles de quarantaine relatifs à l’épidémie étaient de 14 jours pour tous ceux qui présentaient des symptômes ressemblant à ceux du nouveau virus qu’ils soient avérés ou non.