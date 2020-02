Les équipes chargées de rechercher un remède au mal du Coronavirus ont visiblement trouvé une méthode pour guérir les malades. Les autorités chinoises en charge de la santé ont demandé aux malades ayant été guéris de donner leur sang afin que le plasma en soit extrait pour traiter d’autres malades. A en croire les explications données sur cette méthode, les plasmas des personnes guéries contiennent dans anticorps qui ont le mérite de diminuer la charge virale chez les malades.

Des résultats concluants sur certains malades

« Je voudrais demander à ceux qui ont guéri de donner leur plasma. Ce faisant ils redonneraient espoir aux malades encore gravement atteints », a notamment déclaré Guo Yanhong, une responsable de la Commission nationale de santé à la faveur d’une conférence de presse. Elle fait notamment remarquer que la méthode a été appliquée sur une dizaine de patients la semaine dernière.

« L’un d’entre eux est déjà rentré chez lui, un autre a été capable de se lever et de marcher et les autres sont en voie de guérison », décrit-elle. Les autorités sanitaires chinoises essaient de rassurer sur les différentes mesures qui sont prises dans le but d’éviter que d’autres problèmes ne soient créés.

L’OMS veut s’entourer de certaines garanties

Elles indiquent notamment que les donneurs subiront plusieurs formes de tests pour vérifier s’ils sont capables de transmettre le virus. Même si l’Organisation Mondiale de la Santé reconnait l’efficacité de l’utilisation du plasma d’anciens patients dans certains cas, elle fait tout de même remarquer qu’elle n’est pas sans conséquences.

« Nous allons devoir examiner comment il est utilisé, quels sont les patients les plus susceptible de bénéficier de son utilisation, (et) à quel moment de la maladie cette pratique apporte un bénéfice » a expliqué lors d’une conférence de presse à Genève le directeur des programmes d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Michael Ryan.