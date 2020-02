C’est un geste de solidarité. Un béninois du nom de Simplice Mikpe Ahonahin a donné mille dollars à la Chine pour la soutenir dans sa lutte contre l’épidémie de COVID-19. C’est l’Agence Chine Nouvelle qui a donné l’information. Le compatriote est l’ancien premier représentant du Bureau de China CTEXIC Corporation en Afrique de l’Ouest.

Il a remis sa modeste contribution à Peng Jingtao, l’ambassadeur de la Chine près le Bénin, hier mardi 18 février. “A travers ce geste, je tiens à exprimer ma compassion et ma solidarité au gouvernement et au peuple chinois actuellement en lutte contre l’épidémie de coronavirus qui sévit actuellement dans leur pays” a t-il déclaré.

“Cela démontre … l’amitié d’un Béninois à l’égard de la Chine”

Le diplomate chinois a remercié le donateur et assure que son geste a beaucoup touché ses collègues et lui. “Cela démontre non seulement l’amitié d’un Béninois à l’égard de la Chine mais aussi du peuple béninois à l’égard du peuple chinois ” a poursuivi M Peng qui n’a pas manqué de rappeler les relations très cordiales entre son pays et le Bénin .

A l’en croire, la Chine dans l’histoire a beaucoup aidé le Bénin et quand elle constate que ce pays manifeste sa solidarité envers elle, en ces moments difficiles, cela ne peut que la réjouir.