En Chine, la pandémie du coronavirus se poursuivrait. L’autorité sanitaire de Hubei en Chine avait rapporté ce jeudi que 115 autres personnes étaient décédées du coronavirus dans la province. Portant le nombre de morts à l’épicentre depuis le début de l’épidémie de coronavirus à 2144. Des décès et une psychose qui auraient eu sur le monde du transport en général et sur L’économie aérienne en particulier un impact certain. Selon l’International Air Transport Association (IATA), l’on pouvait s’attendre à la première baisse annuelle de la demande mondiale de passagers en 11 ans.

Des pertes en milliards de dollars

Les compagnies aériennes auraient supprimé les vols à destination de la Chine et environ 80% de la flotte intérieure du pays serait clouée au sol en raison de l’épidémie qui sévit dans la province du Hubei. Selon OAG Aviation Worldwide, le principal fournisseur mondial d’informations numériques de vol, de renseignements et d’analyses pour les aéroports, les compagnies aériennes et les sociétés de voyage, basé au Royaume Uni ; ce serait environ 1,7 million de sièges qui auraient été supprimés des services chinois du 20 janvier au 17 février par des compagnies aériennes mondiales. Pendant ce temps, les compagnies aériennes chinoises auraient supprimé 10,4 millions de sièges au niveau national.

Ces chiffres selon l’IATA, pouvaient se traduire par une perte de revenus de 27,8 milliards de dollars en 2020 pour les transporteurs de la région Asie-Pacifique, dont la majeure partie serait supportée par les transporteurs enregistrés en Chine. Avec 12,8 milliards de dollars perdus sur le seul marché intérieur chinois. Dans le même scénario, les transporteurs en dehors de l’Asie-Pacifique devraient subir une perte de revenus de 1,5 milliard de dollars, en supposant que la baisse de demande se limiterait aux marchés liés à la Chine. Ce qui devrait porter le total des recettes mondiales perdues à 29,3 milliards de dollars soit « 5% de revenus passagers en moins par rapport aux prévisions de l’IATA en décembre ».