L’épidémie du coronavirus Covid-19 qui sévit actuellement en Chine n’aura pas à impacter que l’économie, elle a influencé également le secteur de l’environnement. D’après une étude réalisée par Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) et publiée sur le site Carbon Brief ce mercredi 19 février 2020, l’épidémie du Coronavirus a fait baisser le taux d’émission de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à cause de la paralysie qu’elle a occasionné dans les secteurs phares de l’industrie chinoise.

Selon les études, le taux de CO2 émis par la Chine dans la nature a diminué d’au moins 100 millions de tonnes, soit une chute d’un quart, comparée à l’année dernière. En effet, au cours de la période allant du 03 au 16 février, la quantité de CO2 émise par la Chine avoisine 300 millions de tonnes selon le CREA. Comparativement à l’année dernière, au cours des deux semaines qui ont suivi les congés du nouvel an, la Chaine avait déjà émis 400 millions de tonnes de CO2.

Une réduction de 1% de son taux annuel

Cette chute est occasionnée par la réduction de la consommation de charbon et de pétrole qui a provoqué une baisse d’au moins 25% des émissions sur une période comparable. Ce qui équivaut à 6% des émissions mondiales sur la même période, d’après l’étude. Un taux qui représente une baisse de 1% des émissions annuelles de la Chine.

Cette réduction des émissions de CO2 se traduit par la régression des travaux des industries. Par exemple à cause du Coronavirus, les congés de la nouvelle année qui devraient prendre fin le 02 février, avaient été prolongés jusqu’au 10 afin d’éviter les grands rassemblements pour empêcher de nouveaux cas de contamination. Face à cela, plusieurs industries ont fonctionné au ralenti ou presque plus.