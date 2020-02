Le Coronavirus continue de susciter la terreur au niveau mondial. Cette épidémie très virulente apparue en Chine dans la ville de Wuhan a fait 425 morts dans le pays le plus peuplé du monde et selon les autorités sanitaires locales, plus de 20000 cas de contamination ont été enregistrés. Le virus s’est propagé dans des pays comme la France ou les États-Unis qui ont alors décidé de procéder au rapatriement de leurs ressortissants vivant en Chine et particulièrement à Wuhan.

Depuis plusieurs semaines maintenant, la communauté scientifique est en ordre de bataille pour trouver un vaccin qui va limiter la propagation du Coronavirus. Une course contre la montre est lancée car une nouvelle souche du virus a été découverte et il pourrait s’avérer encore plus foudroyant que la première. Cependant, un jeune professeur britannique vivant en Chine dans la ville de Wuhan a indiqué aux médias que grâce à l’utilisation d’un remède traditionnel, il est parvenu à guérir du coronavirus.

“J’ai refusé de prendre les antibiotiques(…)”

Le jeune homme de 25 ans aurait contracté la maladie il y a deux mois, il aurait refusé de prendre des antibiotiques préférant se traiter avec du whisky et du miel. Ces deux produits ont semble-t-ils neutralisé le virus à l’intérieur de son organisme. ” J’ai utilisé un inhalateur qui a aidé à contrôler la toux et je buvais du whisky à chaud avec du miel jusqu’à ce que tout parte. C’est un ancien remède mais il semble avoir fait l’affaire. J’ai refusé de prendre les antibiotiques prescrits par les médecins parce que je ne voulais prendre aucun médicament” aurait livré le jeune anglais qui a affirmé être en pleine forme et qui a décidé de rester à Wuhan.

Le whisky, déjà alcoolisé et qui est chauffé par la suite offre un environnement très défavorable à plusieurs micro-organismes, le miel quant à lui, possède des propriétés antioxydantes qui permettent de renforcer le système immunitaire. Les scientifiques gagneraient à étudier sérieusement les propriétés de ces deux produits pour élaborer un remède contre le Coronavirus.