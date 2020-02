Le nouveau Coronavirus (Covid-19) continue de se répandre dans le monde. Ce virus apparu dans la ville de Wuhan au centre de la Chine, a fait beaucoup de morts dans ce pays d’Asie. Ce vendredi 28 février 2020, les autorités chinoises ont annoncé le décès supplémentaire de 44 personnes, en une journée. Ce nombre quotidien de décès est le plus bas enregistré dans le pays en plus d’un mois, et porte à 2788 le nombre de morts dû à la maladie.

Au moins 50 pays touchés

Le virus est par ailleurs présent sur tous les continents, et touche au moins 50 pays. Parmi ceux-ci, figure la France qui a vu le nombre de personnes infectées passer de 18 à 38, dans la soirée d’hier jeudi, après la découverte de 20 nouveaux cas. En Europe le pays le plus touché est l’Italie, avec 10 morts et 322 personnes infectées, selon un communiqué officiel.

Un joueur évoluant en 3e division

C’est dans ce contexte qu’on a appris qu’un premier footballeur professionnel a été touché en Italie. Il s’agit du joueur italo-nigérian King Udoh, qui évolue en troisième division dans le club toscan de Pianese, au poste d’attaquant. L’information a été donnée par des médias italiens, et a été massivement relayée sur les réseaux sociaux.

Son état de santé est stable

Le footballeur âgé de 22 ans devait jouer le dimanche dernier contre l’équipe de la Juventus U23. Cependant à cause de la maladie il n’a pas pu prendre part à cette rencontre. King Udoh s’était lui-même isolé au cours du week-end dernier, après qu’il ait senti de la fièvre. Pour l’heure, il se trouve au service des maladies infectieuses de l’hôpital La Scotte de Sienne, et son état de santé est jugé stable.