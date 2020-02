Le nouveau Coronavirus (COVID-19) apparu dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine a beaucoup affecté le pays. Le nombre de morts dû à ce virus s’élève aujourd’hui à plus de 2300 personnes en Chine continentale. Hier vendredi 21 février 2020, les autorités locales avaient annoncé le décès de 109 personnes supplémentaires. L’apparition de la maladie avait fait réagir le multimilliardaire américain Bill Gates, qui avait adressé une lettre au président chinois, le 06 février dernier.

100 millions de dollars de financement d’urgence

Il avait donc laissé voir dans sa missive, que sa fondation prenait l’engagement de verser un montant de 100 millions de dollars de financement d’urgence. Une partie de ces fonds sera dédiée à aider la Chine, dans le but de favoriser la recherche et le développement de médicaments, de vaccins et de diagnostics, l’intervention d’urgence et la recherche épidémiologique. Le président chinois n’est cependant pas resté insensible à ce soutien apporté par Bill Gates.

Un soutien apprécié par Xi Jinping

« J’apprécie profondément l’acte de générosité de la Fondation Bill & Melinda Gates et votre lettre de solidarité envers le peuple chinois à un moment aussi important » a répondu Xi Jinping, dans une lettre datée du 20 février 2020. Il y a indiqué, avoir appelé dès le début de l’épidémie, à l’unité, à la confiance, à une réponse ciblée et à une approche scientifique « comme lignes directrices pour les efforts chinois de contrôle de l’épidémie ».

Des mesures prises

Il a fait part de la mobilisation de tout le pays et de la prise des mesures pour maîtriser la maladie et soigner les personnes infectées. Xi Jinping n’a pas manqué de souligner son soutien avec les institutions chinoises, à la coopération de Bill Gates, tout en appelant à « une coordination accrue et à des efforts concertés de la communauté internationale dans l’intérêt de la santé et du bien-être de tous ».