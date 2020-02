Un terrible drame vient d’endeuiller la classe politique en Russie, Airat Khairouline 49 ans, député du parti Russie Unie est mort dans un crash d’hélicoptère survenu ce vendredi 07 février dans la zone du Tatarstan. Des médias russes ont publié des photos du crash d’hélicoptère. En plus du député russe, il y avait deux autres personnes à bord de l’hélicoptère. Elles ont été hospitalisées d’urgence, et selon les récentes nouvelles leur pronostic vital a été engagé.

Selon les informations de la presse locale, L’appareil privé s’est écrasé sur de la glace à quelques kilomètres de la côte. Airat Khairouline était un personnage assez connu du paysage politique russe, il fut élu quatre fois au niveau du parlement russe sous la bannière du parti Russie Unie. Le quadragénaire était aussi vice-président du Comité agricole de l’Assemblée nationale.

Plus de détails dans prochains jours

Pour le moment, les autorités locales n’ont donné aucun détail sur les causes exactes de ce drame qui a causé la mort d’Airat Khairouline. La Russie est confrontée durant toute l’année à d’extrêmes conditions climatiques qui peuvent souvent causer d’énormes contraintes pour les avions. On en saura sans doute plus sur les causes de ce crash dans les jours à venir. Airat Khairouline laisse derrière lui une veuve éplorée et 3 enfants.