La France a perdu un de ses soldats qui étaient déployés au Sénégal. Agé de 35 ans, le capitaine François Sangiovanni n’avait rejoint son poste qu’en décembre dernier. Ce jeudi 20 février, à Besançon, une cérémonie a été organisée en son honneur. Une messe ouverte à tous y a été notamment dite.

Selon les explications qui ont été apportées dans un communiqué sur Facebook par le 19ème régiment du génie auquel il appartient, il aurait fait un malaise alors qu’il était à un entraînement de boxe. Il a par la suite été transféré d’urgence à l’hôpital de Dakar où il a subi une opération.

Les causes du décès inconnues

Il a été transféré à bord d’un avion Falcon 2000, en France pour la poursuite des soins. Mais une fois à destination, l’équipe médicale a constaté qu’il était trop tard. Le soldat avait déjà rendu l’âme. Les réelles causes de son décès n’ont pas été évoquées par les autorités françaises.

Ses camarades de lutte ont lancé une collecte dans le but d’appuyer sa compagne. «Un geste pour la famille et la mémoire de notre camarde, frère d’armes et ami, le capitaine François Sangiovanni, mort en service le samedi 15 février 2020», avaient-ils laissé lire en légende de la Cagnotte Leechi.