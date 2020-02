Ce samedi 15 février 2020 à la place Trocadéro de Paris, des partis et mouvements politiques de l’opposition ivoirienne ainsi que des organisations de la société civile ont organisé un sit-in afin de réclamer au Président Ouattara et à son gouvernement des élections libres et transparentes. Au cours de la manifestation, l’un des intervenants a tenu un discours grave à propos duquel les organisateurs du sit-in ont décliné toute responsabilité.

« La peur doit changer de camp. Ouattara est arrivé au pouvoir par les armes mais il n’a pas le monopole des armes. Qui règne par les armes périra par les armes. Bientôt très bientôt nous chasserons le pouvoir d’Alassane Ouattara par la force des armes parce que nous avons l’expertise de la guerre...», avait lancé un certains capitaine Koné.

Face à ces propos d’une extrême gravité à l’approche des élections présidentielles dans un pays déjà fragilisé par plusieurs crises électorales, les organisateurs du sit-in sont montés au créneau pour se désolidariser de l’auteur du discours. « Le comité d’organisation de cet événement majeur au cœur de Paris, la CDRP, le GPS, LIDER et la société civile affirment très clairement et catégoriquement qu’ils ne se reconnaissent pas dans ces propos, » ont martelé les organisateurs du sit-in.

Des élections libres et transparantes

Selon eux, l’individu qui avait tenu ces propos avait su profiter de la baisse de vigilance de la sécurité et a saisi l’occasion pour jeter du discrédit sur eux. La manifestation d’après Jean Paul Baddy, le coordonnateur France de la coalition démocratique pour la réconciliation et la paix (CDRP) de l’ancien chef d’Etat Henri Konan Bédié, n’avait pour seul objectif que « la réclamation la mise en place d’une CEI équitable pour des élections libres transparentes et ouvertes à tous, le respect des règles démocratiques, la réconciliation et le respect de la constitution. »