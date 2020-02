Une lettre incendiaire. En effet, pas moins de 1.100 anciens fonctionnaires américains ont publié et signé une lettre ouverte dans laquelle il affirmant qu’absolument personne ne devrait recevoir quelconque traitement de faveur dans le cadre de poursuites pénales, à la simple explication qu’il ait été où est un proche du président Trump.

Une attaque directe à l’encontre du ministre américain de la justice, accusé d’avoir tenté de jouer de son influence sur une peine prononcée. Il y a quelques jours, Roger Stone, proche et ami du président américain a été jugé coupable de mensonge au Congrès et de subordination de témoin dans le cadre de l’affaire portant sur de possibles faits d’ingérence russe au cours de la présidentielle de 2016. S’il ne connaît pas encore sa peine, des procureurs américains ont estimé que ce dernier devrait être condamné à une peine allant de sept à neuf ans.

Bill Barr, un ministre de la Justice critiqué

Une recommandation qui a attisé la haine et la colère du président américain. Sur Twitter, ce dernier a estimé que les demandes effectuées par les procureurs étaient bien trop injustes. Très vite, Bill Barr, ministre de la Justice, a désavoué ces propos, invitant toutefois la justice à opter pour une peine bien moindre. Celui-ci prendra également le temps d’adresser un petit tacle au président américain, affirmant que ce genre de tweet rendait très clairement son travail impossible puisqu’ils ne font que susciter et alimenter le débat et la polémique.

Trump, un président pointé du doigt

Un tacle salué par les anciens fonctionnaires qui estiment toutefois que ses mots ne valaient pas grand-chose au contraire de ses actions qui elles, sont relativement proches des idéaux du président Trump. De ce fait, les anciens fonctionnaires, qu’ils ont travaillé sous les démocrates et les républicains, appellent celles et ceux qui ont pris leur place à prendre les devants et à agir dans l’intérêt de la nation, en dénonçant toute ingérence. Dans le cas échéant, ils ont été invités à démissionner et surtout, faire part publiquement des situations douteuses dont ils ont pu témoigner.