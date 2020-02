Depuis que le projet de réforme des retraites a été initié par le pouvoir d’Emmanuel Macron, la tension sociale est extrêmement forte en France. Le pays, qui a déjà été marqué par la période des gilets jaunes traverse une nouvelle zone de turbulences avec le projet de réforme des retraites. Avec ce projet, la cote de popularité d’Emmanuel Macron a pris à nouveau un sérieux coup. Selon un sondage réalisé il y a quelques jours, 2 Français sur 3 sont insatisfaits de la politique d’Emmanuel Macron.

La semaine dernière, le locataire du palais de l‘Élysée s’est rendu à Saint-Gervais-Les Bains, dans le département de Haute-Savoie pour y visiter la Mer de Glace. Cette visite entre dans le cadre de la politique de protection du Mont Blanc, véritable patrimoine national. Suite à cette visite présidentielle, il faut dire que Jean-Marc Peillex, le maire de la ville de Saint-Gervais-Les Bains était au four et au moulin.

Le maire dépose plainte

Plusieurs structures syndicales attendaient de pied ferme l’arrivée du président dans la commune de Haute-Savoie, pour éviter tout débordement, les militants ont été dispersés par les forces de l’ordre. Sur son compte Twitter, le maire de Saint-Gervais-Les Bains a affirmé que suite à la visite d’Emmanuel Macron, son compte Facebook a été piraté par des hackers.

Le bourgmestre notifiera aussi qu’il a reçu toutes sortes d’injures, il fut qualifié de collabo, de baltringue, de facho. Monsieur Peillex dira qu’il a été la cible de plus de 800 messages d’insultes et de menaces de mort, générés par au moins 450 faux profils. L’élu local a annoncé avoir déposé plainte contre les auteurs des insultes et menaces de mort et de déclarer qu’il y a des limites à la liberté d’expression et d’opinion.