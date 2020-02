Plusieurs mois après la publication du rapport de l’enquête du procureur spécial Robert Mueller, Donald Trump s’en prend une fois encore à l’ancien patron de la FBI. Il avait en effet mené une enquête sur l’affaire relative à l’ingérence russe dans l’élection présidentielle de 2016. Dans une série de publications sur le réseau social de l’oiseau bleu, l’actuel locataire de la Maison Blanche a condamné l’enquête ainsi que le dossier dans lequel son conseiller politique, Roger Stone est condamné.

Pour le président américain, toute l’enquête menée par Robert Mueller est illégale. Il s’était selon lui basé sur de faux éléments pour mener ses investigations. « C’étaient des procureurs de Mueller, et toute l’enquête de Mueller a été illégalement mise en place sur la base d’un faux dossier bidon et entièrement discrédité, mentant et falsifiant des documents à la Cour FISA, et bien d’autres choses », a qualifié Donald Trump.

“Si je n’étais pas président, je poursuivrais tout le monde”

Il indique que son rang de président de la république l’amène à ralentir son envie d’intenter un procès à tous ceux qui ont participé d’une manière ou d’une autre à cette enquête. « L’ensemble de l’accord était une arnaque totale. Si je n’étais pas président, Je poursuivrais tout le monde partout. MAIS PEUT-ÊTRE QUE JE LE SERAI TOUJOURS. SORCIÈRE CHASSE! », a-t-il martelé dans une autre publication.

Il a par la suite ajouté que tout ce qui a suivi l’enquête qui n’a pas selon lui respecté les normes doit être rejeté. « Tout ce qui a trait à cette enquête frauduleuse est gravement entaché et, à mon avis, devrait être jeté. », a-t-il poursuivi pour probablement évoqué la condamnation de son conseiller politique, Roger Stone.

Il avait été reconnu coupable en novembre dernier dans le cadre de l’enquête du procureur spécial Robert Mueller. Il lui est reproché d’avoir dit des mensonges au Congrès et d’avoir menacé un témoin.