Au temps fort de la crise des gilets jaunes, Éric Drouet était en compagnie de Jérôme Rodrigues l’une des figures de proue du mouvement des gilets jaunes. Éric Drouet, 35 ans, est un ancien routier qui a joué un très grand rôle dans la mobilisation des gilets jaunes, il était en quelque sorte, l’un des porte-parole du vaste mouvement de contestation sociale qui a fortement ébranlé le pourvoir du président Emmanuel Macron.

Le jeune homme a mené plusieurs actions coup de poing qui lui ont valu des poursuites judiciaires. Avec le relatif essoufflement du mouvement des gilets jaunes, Drouet avait disparu des écrans radars mais il vient de faire une réapparition spectaculaire.

Éric Drouet s’est fait connaître par la France entière grâce à son dynamisme, son leadership et des prises de parole virulentes à l’encontre de la politique sociale et économique du président Macron. Le militant s’est à plusieurs reprises insurgé contre les conditions de vie précaires d’une grande partie des français qui peinent à joindre les deux bouts.

Tout récemment, l’ex-représentant des gilets jaunes a posté une vidéo sur les réseaux sociaux qui a suscité une forte polémique. En effet, sur ladite vidéo, le trentenaire pose à côté de son nouveau bolide, une sublime Jaguar grise.

“Je vais pas commencer à rouler en Smart (…)”

Selon certaines indiscrétions, l’ex-gilet jaune aurait acquis sa nouvelle voiture en fin d’année dans le but de se consacrer à sa passion, le Tunning. Il faut dire que la vidéo a provoqué des réactions outragées sur les réseaux sociaux. Certains internautes n’arrivent pas à comprendre comment un ex-gilet jaune de surcroît Éric Drouet, leader du mouvement peut s’exhiber ainsi avec un produit de luxe qui coûte très cher.

L’ex-gilet jaune a réagi face à ces critiques et il ne comprend pas ce qu’on lui reproche. “Je vais pas commencer à rouler en Smart tout ça parce que l’État a décidé d’augmenter les prix du carburant et de passer à 80% de taxes. Ce n’est pas parce qu’on subit qu’on doit s’adapter et prendre des véhicules qui consomment de moins en moins” dira Drouet qui ajoutera par la suite qu’il a acheté sa voiture sur fonds propres à 9.500 euros.