Erickson le zoulou, star ivoirienne du coupé-décalé, et Disc-jockey célèbre dans le milieu des boites de nuit aux ambiances africaines, tirait sa révérence ce Dimanche 16 février 2020, en France à l’hôpital de Créteil. L’homme de 42 ans aurait été l’un des précurseurs du coupé décalé, une sonorité musicale initiée par la diaspora ivoirienne vivant en France et intégrant tout une philosophie du genre carpe diem.

Une autre icône disparait

Erickson le zoulou, d’origine congolaise, avait été l’un des premiers en Côte d’ivoire à, tout de suite, adopter le Coupé Décalé « importé » de la France par ‘’ Douk Saga ’’, ‘’ Boro Sangui ’’ et les autres membres de ‘’Jet sept ’’. Disc-Jockey déjà célèbre dans les milieux du showbiz à l’ivoirienne, il aurait été tout de suite conquis par les sonorités et les rythmes congolais qui effleuraient à travers le coupé décalé. En 2003, il sortait ‘’ Susana’’ et c’était tout de suite le succès. En 2006, il recevait le prix RTI Music Awards de L’artiste interprète masculin de l’année.

Père de quatre enfants, l’artiste avait été admis la semaine dernière à l’hôpital de Créteil dans le sud-est de la France. Les médecins lui auraient détecté une cirrhose de foie à un stade avancé et une hépatite B. Avec La disparition de Erickson le zoulou, quelques mois seulement après le départ de cette autre icône du coupé décalé, Dj Arafat, en aout 2019 ; le monde du showbiz ivoirien se voyait grandement affecté. Le monde culturel ivoirien était frappé dans ce qui, pendant plus d’une décennie, avait fait d’Abidjan l’une des principales capitales africaines, voire mondiale de l’ambiance facile et du showbiz à l’africaine ; le Coupé décalé.