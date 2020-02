Les actes xénophobes dans le football italien, il y en a toujours. Depuis environ une décennie l’Italie continue d’être victime des actes et propos xénophobes et racistes. C’est dans le stade olympique de Rome qu’un supporter romain a lancé des insultes racistes à l’endroit du Gambien Musa Barrow.

Vendredi dernier, lors de la 23e journée du championnat italien, alors que la Roma recevait le Bologna FC (BFC), Musa Barrow a subi les injures racistes de l’un des supporters de la Roma. Ayant bénéficié des faveurs de son ami journaliste pour prendre place dans la tribune de presse, l’auteur des propos racistes a choisi la voie des outrages lorsque l’équipe adverse célébrait avec le Gambien sa réalisation.

Suspension d’un an pour le journaliste et de 03 ans pour le supporter de l’AS Roma

L’auteur des insultes et son ami dont il a eu les privilèges ont écopés d’une interdiction d’accès au stade de Rome. C’est la direction du club de la Roma qui a sanctionné les deux hommes, rapporte les médias italiens. Ce n’est pas la première fois qu’on inflige des sanctions aux supporters ou autres personnes ayant manifesté ou exprimé du racisme envers les 22 acteurs. « Nous sommes en 2019 et au lieu d’avancer, nous reculons. Et je pense qu’en tant que joueur, nous devons nous unir et prendre et prendre position face à ce problème… » ; c’est ainsi que s’est exprimé, septembre dernier, sur son compte Instagram le Belge d’origine Congolaise Romelu Lukaku.

Il appelle de ce fait à une union solidaire pour rompre le lien avec ses habitudes au sein du football en général et du championnat italien en particulier. Il faut rappeler que la fédération italienne de football avait proposé d’équiper les tribunes de micros pour détecter les propos racistes.