Ce jeudi, à la station de métro Porte de Versailles dans le XVe, sur la ligne 12, un jeune homme meurt écrasé sous une rame de métro. Un accident qui selon les témoignages auraient pu être évité si le décédé et ses compagnons à l’origine de l’accident, n’avaient eu les idées embuées par l’alcool. Les éléments de police judiciaire du commissariat du XVe, commis sur les lieux pour enquêter auraient dans un premier temps placés les compagnons de l’accidenté en garde à vue.

Une blague « mortelle »

Selon les témoignages recueillis et grâce également au visionnement des cassettes de vidéo-surveillance en fonctionnement dans la station. Les officiers de police judiciaire auraient pu construire la trame des événements qui avaient conduit au drame. Le jeune homme accidenté et deux de ses amis seraient revenus de la 45 ème édition du Salon de l’Agriculture, non loin, quelque peu éméchés.

Et alors que le jeune homme de 23 ans choisissait, en violation d’ailleurs de toutes les normes de sécurité en vigueur dans les stations de métro, de se soulager directement sur les rails, les autres auraient tenté de lui « faire peur » en cherchant à le déséquilibrer.

Seulement la blague se réalisait et leur camarade déséquilibré, tombe sur les rails alors même que le métro sur la ligne 12 entrait en gare. Traumatisés les protagonistes de l’accident auraient d’abord été conduits à l’hôpital le plus proche pour un suivi-évaluation de leur état psychologique avant de devoir répondre devant la justice d’accusations d’homicides involontaires. La ligne 12 du métro de Paris serait une des seize lignes du réseau métropolitain de Paris.