Eric Zemmour a encore frappé. Le chroniqueur à polémique est la vedette de la chaîne d’informations Cnews sur laquelle il co-anime le programme “Face à l’info”. L’émission a permis à Cnews d’enregistrer des taux records d’audience. Zemmour, réputé pour ses prises de parole fracassantes, aborde plusieurs sujets et ne prend pas de gants pour exprimer son opinion. Le polémiste est un spécialiste des phrases choquantes et cela lui a valu à plusieurs fois des ennuis. Dans “Face à l’info”, Eric Zemmour s’est exprimé sur le rôle des Premières Dames dans la vie de la nation et on peut dire que l’homme a un avis tranché sur la question.

Pour l’animateur, à la différence des États-Unis, la Première Dame n’a aucun statut en France, il est même allé plus loin en affirmant que la compagne du chef de l’État n’a absolument rien à dire dans les questions d’intérêts nationales car elle n’est pas une élue. Au cours de l’émission, la co-animatrice, Christine Kelly a tenté à plusieurs reprises de s’inscrire en faux contre les propos d’Éric Zemmour. Elle a notamment rappelé le rôle crucial de plusieurs Premières Dames dans l’histoire de la République française en citant par exemple l’apport d’Yvonne de Gaulle dans le débat sur la contraception lorsque Charles de Gaulle était président.

“Valérie Trierweiler, c’était n’importe quoi (…)”

Malgré ce rappel historique, Eric Zemmour n’a pas changé de position et il s’est attardé sur le cas de Valérie Trierweiler, l’ancienne compagne de François Hollande qui a arpenté durant un court moment les couloirs de l’Élysée sans y laisser une grande trace de son passage.

Le chroniqueur n’a pas été du tout tendre envers Trierweiler en indiquant que cette dernière n’a eu aucune influence sur la politique du pays et d’ajouter qu’elle ne servait absolument à rien. “Valérie Trierweiler, c’était n’importe quoi. Et en plus elle n’était même pas mariée, c’était la totale”. a livré Éric Zemmour. La principale intéressée saura apprécier.