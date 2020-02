François Hollande, exfiltré. En effet, l’ancien président français a été forcé de quitter une librairie de Montreuil après que des manifestants aient haussé le ton, lui reprochant son laxisme ayant conduit à l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron. Venu afin de dédicacer son nouvel ouvrage pour enfants et adolescents, Hollande a donc été pris à partie.

Intitulé “Leur République“, le nouvel ouvrage de François Hollande devait avoir droit à une séance de dédicaces en ce 19 février, du côté de Montreuil. Malheureusement, celle-ci n’a pas été à son terme, car l’ancien président français a été très mal accueilli par des manifestants venus l’interpeller. En effet, alors qu’il s’adressait à un parterre d’enfants âgés de 7 à 15 ans, ce dernier a été invectivé par une femme située au premier étage de la librairie.

Venu dédicacer un livre, Hollande repart en vitesse

Celui-ci lui lancera alors qu’il n’était qu’un simple menteur et affirmera à la trentaine d’enfants assis sur le sol qu’il ne fallait pas écouter et boire les paroles de l’ancien pensionnaire de l’Élysée. C’est à ce moment-là que plusieurs personnes interviendront afin de tacler François Hollande, brandissant pancartes et slogans, tels que «CICE, Loi Travail, son ami c’est la finance».

Hollande, pas une première

Haussant le ton afin de bien se faire comprendre, Hollande tente alors d’en finir au plus vite. Avec l’aide de la librairie, il écourte les questions-réponses et tente de passer aux dédicaces avant de finalement quitter les lieux, sans échanger avec les manifestants. C’est la seconde fois qu’Hollande se fait exfiltrer depuis la fin de son mandat. Le 12 novembre 2019 plusieurs dizaines de personnes s’étaient ainsi données rendez-vous dans un amphithéâtre de l’Université de Lille, lorsqu’il y donnait une conférence, obligeant la sécurité à faire sortir l’ancien président de la République.