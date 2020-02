Une belle carrière de rappeur et d’acteur s’ouvrait devant Sadek. Le jeune rappeur de 28 ans avait tout lui. Tout pour réussir dans le rap et au cinéma. Mais un acte de violence insensé pourrait mettre fin à son rêve de rappeur et d’acteur. Dans la nuit de lundi à mardi, le jeune rappeur aidé de trois amis s’en est pris au youtubeur Bassem Braïki, le tabassant sérieusement et le laissant bien amoché. Il l’accuse en effet d’avoir fait annuler un showcase initialement prévu le 8 février à Saint-Priest.

Sa victime s’en est plutôt bien sortie et ne court pas de grand danger. Cependant c’est bien le rappeur d’agresseur qui se trouve maintenant dans le pétrin. Cet acte extrêmement violent peut sonner le glas de sa jeune carrière de chanteur et d’acteur. L’histoire pourrait prendre fin très tôt pour lui s’il est condamné pour coups et blessures. La belle carrière qui s’ouvre devant lui pourrait ne jamais connaître de véritable reconnaissance. Qui est en vérité Sadek, l’agresseur du youtubeur Bassem Braïki ?

Une enfance pas facile pour Sadek

Dans son album rap Les Frontières du Réel paru en 2013, Sadek se raconte dans le morceau Mektoub. C’est là qu’on découvre un peu de la vie du jeune homme. Il raconte avoir été renversé à 11 ans par une voiture en bas de sa maison. Suite à cet accident, il passera douze mois dans un lit et en ressortira tout rond. Plus gros que de normal, il et désœuvré, il tue son temps pendant son alitement à écrire des textes de rap. Et c’est comme ça qu’il se découvre des talents de rédacteur de textes de chanson. C’est comme ça qu’il trouve sa voie et dévient chanteur.

En 2013, il signe chez Warner Music France et devient un rappeur à succès. Le succès le mènera aussi aux côtés de Gérard Depardieu dans le film Tour de France sorti en 2016. Après une série d’échanges par vidéos interposées avec le youtubeur Bassem Braïki qu’il a ensuite passablement amoché, il se dit aujourd’hui prêt à en assumer les conséquences. Sa carrière s’en ressentira absolument.