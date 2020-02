Après neuf mois d’enquête, la gendarmerie française démasque un vaste réseau de proxénétisme. Parti de Persan et de Beaumont-sur-Oise dans le Val-d’Oise, ce réseau avait débuté ces activités en 2018. Très vite il s’est répandu dans plusieurs villes de la France. C’est en effet ce lundi que la gendarmerie a annoncé avoir démantelé ce puissant réseau qui exploite environs 45 femmes dont des mineures. L’affaire déjà saisi par l’Office Centrale pour la Répression de la Traite des Etres Humains (OCRTECH) est donc le fruit de plusieurs mois d’enquêtes. Le réseau qui, déjà connait une envergure nationale générait des centaines de milliers d’euros.

Au total, onze présumés du réseau de prostitution arrêtés et sept personnes placées en détention provisoire. C’est la moisson de la gendarmerie nationale, qui a débuté depuis le mois d’avril de l’année écoulée ces investigations. Tout était parti d’une information selon laquelle il existe un « réseau de prostitution dans le secteur de Beaumont-sur-Oise ». Le 4 février dernier, les onze présumé suspects avaient fait l’objet d’une interpellation par la justice pour des faits qui leurs sont reprochés. Ces onze suspects avaient un âge compris entre 24 et 39 ans. Le communiqué des agents de sécurité français indique que « le réseau » est « très mobile et motivé par l’appât du gain… » Les jeunes femmes pratiquantes de cette activité sont pour la plupart « issues des quartiers défavorisées de la région parisienne ».

Des personnes « vulnérables » qui s’employaient

Selon les investigations, la majorité des jeunes filles qui exerçaient ces activités sont des « déscolarisés ou sans diplôme, en rupture familiale et sociale… ». Une situation qui les fragilise mais qui pour autant, ne les empêche de se recruter en elles. « Le mode de recrutement était bien rôdé : les filles se recrutaient entre elles sur les forums et, pour le quitter, elles devaient impérativement trouver un remplaçante ». A en croire les enquêteurs, c’est un vaste et puissant réseau qui vient d’être mis sous verrou. Pour ne pas être troublé par la police dans l’exercice de leurs activités, le réseau exerçait sur de courte durée dans les provinces comme Tours, Bordeaux et Strasbourg