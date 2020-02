Lorsqu’il avait succédé à Nicolas Sarkozy à la tête de la présidence française, François Hollande avait indiqué que son mandat allait être celui de la normalité. En effet, l’ancien secrétaire général du Parti Socialiste avait formulé le vœux de demeurer un président normal, proche de son peuple. Le mandat du dirigeant français a été également marqué par les soubresauts de sa vie privée. Hollande a été brièvement en couple avec la journaliste Valérie Trierweiler avant qu’une rupture fracassante avec cette dernière le pousse dans les bras de l’actrice Julie Gayet.

À l’époque, la relation entre Julie Gayet et François Hollande avait fait couler beaucoup d’encre et de salive, la presse People en avait fait ses choux gras pendant plusieurs jours. Tout récemment, certains médias français ont livré que Julie Gayet était en colère contre Brigitte Macron parce que l’actuelle première dame ne l’a pas invité à déjeuner au Palais de l’Élysée fin janvier, avec les anciennes premières dames que sont Carla Bruni-Sarkozy et Valérie Trierweiler.

Le coup de gueule de Legrain-Trapani

Selon certaines indiscrétions, Julie Gayet était très remontée et elle aurait fait savoir son mécontentement à Brigitte Macron à travers un SMS. La compagne de François Hollande essaiera de calmer le jeu un peu plus tard en affirmant dans les médias qu’elle ne s’est jamais énervée contre Brigitte Macron et que la presse à amplifier la polémique.

Pour Gayet, tout ce bruit ne mène à rien, elle a appelé à une union des anciennes premières dame. Sur le plateau de C8, dans l’émission Touche Pas A Mon Poste, Rachel Legrain-Trapani, l’ex-miss France n’a pas été du tout tendre envers Julie Gayet, elle a critiqué une forme d’hypocrisie chez l’actrice. “Je suis désolée, mais elle parle de solidarité féminine alors qu’elle a été la maîtresse de François Hollande. Si elle avait eu un peu de solidarité, il n’y aurait pas eu de tromperie. On ne va pas vers un homme qui est déjà pris” dira l’ancienne Miss France qui n’a pas tourné autour du pot pour exprimer le fond de sa pensée.