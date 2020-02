Ce week-end marquera le 65e rassemblement du mouvement des gilets jaunes. L’occasion pour les manifestants de continuer leur lutte sociale et surtout, de mettre à l’épreuve leur nouvelle stratégie, à savoir celle du conflit. En effet, les symboles de la République sont à nouveau visés par les manifestants qui souhaitent absolument se faire entendre.

Ainsi, peu importe l’interdiction préfectorale, le risque d’amende ou de garde à vue, les gilets jaunes envisagent de passer devant le Sénat, l’hôtel Matignon ainsi que l’Assemblée nationale, le ministère de l’Intérieur et enfin, le palais de l’Élysée. Un parcours symbolique et parfaitement assumé par les manifestants qui souhaitent que le président de la République entende une nouvelle fois les revendications militantes.

Gilets jaunes, un acte 65 sous haute tension

Une annonce toutefois surprenante d’autant que depuis un an environ les Gilets jaunes collaborent pleinement avec les autorités afin de proposer un tracé adéquat. Toutefois, il semblerait que cette entente cordiale soit terminée. Malgré les craintes de voir des éléments perturbateurs grouper les rangs des manifestants, il semblerait que tout le monde soit sur la même longueur d’onde, de quoi laisser présager d’une journée compliquée pour les forces de l’ordre et les Parisiens.

Les forces de l’ordre s’organisent

Cependant, il semblerait que les chances d’accéder à l’Élysée soient franchement minimes. En effet, les forces de l’ordre font désormais face à des groupements bien moindres qu’il y a un an ou plus. Résultat, il est bien plus simple pour l’autorité de s’organiser. De l’autre côté, les manifestants font eux aussi les efforts nécessaires afin de berner les autorités. Ainsi, circulent de nombreux messages sur les réseaux sociaux, afin de pousser les gens à ressembler le plus possible à un civil. Résultat, les contrôles sont moindres et le risque d’amende de 135 euros pour participation à une manifestation interdite est en chute libre.