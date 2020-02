Le service de géolocalisation et de navigation Google Maps est l’une des applications les plus utilisées au monde, il fonctionne sous le système d’exploitation Android et permet à de nombreux utilisateurs de retrouver leur chemin dans plusieurs villes du monde. Tout récemment, Simon Weckert, un artiste allemand a réussi la prouesse de créer un bug au sein du système Google Maps grâce à une ingénieuse astuce. L’homme a placé 99 smartphones dans un chariot et a commencé à se déplacer dans les rues de Berlin, la capitale de l’Allemagne.

Dans son chariot, l’artiste allemand avait connecté tous les 99 smartphones à l’application Google Maps. Le service de navigation en a alors déduit qu’il y avait un embouteillage au niveau de la zone traversée par Simon Weckert. Avec cette astuce, l’artiste veut montrer que Google Maps est vulnérable et que tout dysfonctionnement pourrait avoir des conséquences dans le monde physique.

“Grâce à cette activité, il est possible de faire passer une rue verte au rouge(…)”

Google Maps permet de savoir lorsque la circulation est fluide, ainsi, l’application répertorie le nombre de voitures présentes dans une zone donnée et propose des itinéraires différents en fonction de la densité du trafic. Pour l’application, le calcul est assez simple, une voiture est égale à un utilisateur de Google Maps. Quand Simon Weckert se baladait dans les rues de Berlin, il n’a rencontré presque aucune voiture car dans son chariot, les 99 smartphones ont induit en erreur Google Maps.

Dans un communiqué, l’artiste a livré ceci: “Grâce à cette activité, il est possible de faire passer une rue verte au rouge, ce qui a un impact dans le monde physique, en faisant naviguer les voitures sur un autre itinéraire pour éviter d’être bloqué dans la circulation“ comme quoi malgré leurs supposées invulnérabilités, les nouvelles technologies présentent aussi des failles.