Pour lutter contre l’invasion de criquets en cours dans plusieurs pays d’Afrique de l’est et du même coup lutter contre l’insécurité alimentaire qui les menace, certaines populations ont trouvé une solution bien simple : manger les criquets. Puisque ces prédateurs de leurs cultures dévorent l’équivalent de leur propre poids en une journée, pourquoi ne pas les dévorer aussi pour compléter la chaîne alimentaire et enrayer le risque de pénurie alimentaire dans les pays concernés ?

Selon l’agence de presse Uganda Radio Network (URN), c’est cette solution qu’ont trouvée plusieurs populations des pays concernés pour lutter contre la pire invasion de criquets de ces 25 dernières années dans la région. Six pays sont particulièrement concernés par cette agression des criquets. Que ce soit en Ouganda, au Soudan du Sud, au Kenya, en Somalie, en Tanzanie eten Éthiopie, ces animaux pèlerins ravagent tout sur leur passage et laissent les agriculteurs orphelins de leurs cultures.

Des criquets “bouillis, séchés et frits”

A Kitgum au nord de l’Ouganda par exemple, ces insectes dangereux sont transformés en repas par les populations qui les consomment en lieu et place de leurs cultures dévorées par ces derniers. C’est ce que témoignent les photos partagées dans le journal local Observer qui décrit comment ces prédateurs sont pris par les populations : «Quand ils arrivent, ils sont attrapés, bouillis, séchés et frits avant d’être servis aux enfants et même aux adultes. Nous avons actuellement peu de nourriture à cause de la mauvaise récolte de l’année dernière », écrit le journal.

Seule inquiétude à avoir : certains nuages de criquets pèlerins sont pulvérisés par les bons soins du gouvernement soucieux de lutter contre les prédateurs. Et les pesticides que le gouvernement pulvérise sur ces insectes peuvent être très dangereux pour la santé humaine. Certaines populations attrapent les criquets et attendant l’avis favorable des autorités avant de les consommer.

Les criquets pèlerins non pulvérisés ne sont pas dangereux pour la santé de l’homme. Leur consommation est d’ailleurs conseillée par les personnes âgées de la région. Ce que confirme le responsable du contrôle des vecteurs dans le district de Kitgum, M. John Bosco Komakech qui a déclaré à l’agence de presse que la consommation de criquets pèlerins n’est pas nocive pour la santé des populations.