Ce mardi 04 février 2020, les autorités iraniennes ont annoncé la condamnation à mort d’un espion qui opérait selon eux, au profit de la CIA. Il est condamné pour avoir tenté de fournir des informations sur le programme nucléaire du pays. Son exécution est prévue pour les jours à venir.

Lors d’une conférence de presse diffusée sur la télévision nationale iranienne, le porte-parole de l’autorité judiciaire, Gholamhossein Esmaili a indiqué que Ahir Rahimpour, l’homme condamné pour espionnage, « avait perçu de gros salaires » pour son œuvre. D’après lui, la cour suprême de la République iranienne a, il y a très peu, confirmé le jugement pour l’exécution de l’espion.

Deux autres condamnés pour espionnage

Dans une affaire pareille à celle-ci, deux autres personnes travaillant pour une association à but non lucratif, ont été reconnues également coupables dans une affaire d’espionnage et condamnées à dix ans d’emprisonnement et cinq ans pour tentative d’atteinte à la sécurité nationale, selon M. Esmaili.

A propos de la nationalité de ces deux personnes condamnées, rien n’a été révélé pour l’heure. Mais ce qu’il faut reconnaître est que cette République islamique ne reconnait pas la double nationalité dans les jugements. Elle juge tous les fautifs comme des citoyens iraniens. D’après le porte-parole de l’autorité judiciaire, leurs noms ainsi que leurs nationalités ne seront révélés après que la cour suprême ait confirmé leur condamnation.

L’an dernier, Téhéran avait déclaré avoir démantelé un réseau de 17 espions de la CIA, parmi lesquels plusieurs avaient été condamnés à la peine capitale.