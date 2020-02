La technologie devient de plus en plus un terrain d’attaque. Pour la troisième fois dans l’histoire, Israël subit le même incident. Ces soldats viennent une fois encore d’être dupé par des ‘’fausses femmes’’ du Hamas. Leur objectif, pirater les smartphones des soldats israéliens. La dernière fois qu’un évènement du genre s’est produit, c’était courant février 2017. Dans une déclaration, le porte-parole des soldats israéliens, le lieutenant-colonel Jonathan Conricus a affirmé qu’il s’agit d’une « violation significative de l’information ». Ils sont des dizaines de soldats à voir donc piratés leurs smartphones. Pour cette attaque technologique, les pirates, ‘’les présumes femmes’’ invitaient et encourageaient les soldats à télécharger des logiciels malveillants.

Un mode de piratage plus évolué

Les soldats israéliens sont victimes de piratages provenant du Hamas ces dernières années. A en croire les propos du lieutenant-colonel Jonathan Conricus, les pirates apprennent à chaque fois de leur forfait et reviennent autrement à la charge. « Nous voyons qu’ils apprennent et améliorent leur jeu » a-t-il développé. Selon l’armée israélienne, cette fois-ci, c’est l’ensemble du groupe militant du Hamas qui s’est fait passé pour des femmes afin d’avoir les militaires israéliens. Au début, selon Jonathan Conricus, ces ‘’femmes’’ prétendant être des immigrantes ou avoir des troubles visuelles ou auditives, ont tout mis en œuvre pour nouer des amitiés avec les soldats. Ensuite ces ‘’femmes’’ invitaient les soldats à télécharger des applications ou aller vers des liens qui leur permettraient de discuter et de s’envoyer des photos. En effet, ces ‘’femmes’’ n’ont jamais existé. Ce sont en réalité des pirates, qui à la suite de leur espionnage ont la capacité d’infiltrer les smartphones des militaires. Le programme vers lequel les pirates amènent les soldats installe un germe technologique malveillant qui permet aux espions d’avoir accès à tous les données du téléphone.

C’est un piratage dont les forces de défense israéliennes sont informées depuis plusieurs mois, a averti le colonel, et a voulu laisser prospéré sous surveillance avant d’y mettre fin.