Le patron d’Amazone a fait une fois encore parlé de lui dans les médias après une transaction qu’il a faite dans le cadre de l’achat d’une propriété. Selon des informations relayées par le Wall Street Journal, Jeff Bezos a détrôné l’homme d’affaires australo-britanno-américain Lachlan Murdoch. Ce dernier détenait le record du prix payé pour un bien immobilier dans la région de Los Angeles avec un versement de 150 millions de dollars pour la propriété Bel-Air.

165 millions de dollars

L’homme considéré comme l’un des plus riches au monde a renversé la tendance en achetant la Warner Estate à un montant de 165 millions de dollars. La luxueuse propriété est située à Los Angeles à Beverly Hills. La propriété appartenait au richissime homme d’affaires David Geffen. A en croire les informations rendues publiques sur la nouvelle acquisition du patron d’Amazone, la Warner Estate a été conçue dans les années 1930.

Elle devrait abriter Jack Warner, co-fondateur de la société de production Warner Brothers. Elle est constituée de plusieurs maisons d’hôtes, d’un court de tennis et un golf de neuf trous. Avec une fortune estimée à 115 milliards de dollars au 31 décembre 2019, le patron d’Amazone n’est plus l’homme le plus riche au monde. Mais il peut tout de même être compté parmi les plus riches de la planète avec son entreprise Amazone.