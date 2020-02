Les célèbres ex-époux hollywoodiens Johnny Depp et Amber Heard n’en finissent pas de défrayer la chronique. En effet, depuis que les deux acteurs se sont séparés en 2017, l’actrice d’Aquaman avait accusé son ex-époux de violences conjugales. L’acteur de Pirates des Caraïbes n’avait également pas perdu de temps pour se montrer comme étant une victime de violences conjugales. Durant ces batailles judiciaires, Amber Heard avait dans un article d’un journal américain, fait part de sa situation de victime de violences conjugales sans pour autant mentionner le nom de son ex-époux.

Un enregistrement à polémique

Cela n’avait pas empêché Johnny Depp de se sentir concerné et d’intenter une action en justice contre Amber Heard. Cependant, la publication d’un enregistrement audio à polémique avait accablé l’actrice. Ainsi on pouvait l’entendre dire : «Dis-le au monde entier Johnny, dis-leur… “Moi, Johnny Depp, un homme, je suis aussi victime de violences domestiques…” et on verra combien de personnes te croient.» C’est dans ce contexte que la femme âgée de 33 ans a demandé une injonction au tribunal, en vue d’obtenir de la part de Weinstein Company toutes «les communications entre Johnny Depp et Harvey Weinstein».

Une demande excessive

L’information a été donnée le vendredi 14 février 2020 par un média américain. Il se pourrait également qu’Amber Heard veuille entrer en possession de documents relatifs à «tout acte de violence commis par Mr Depp durant la production ou la promotion de Rochester, le dernier des libertins», tourné en 2004. Par contre cette demande a été bloquée par Johnny Depp, par la publication d’un recours exigeant l’annulation de l’injonction. Dans ce recours il a fait savoir que la demande de son ex-épouse est «excessive et exige la production de documents qui ne sont pas destinés à être mis au jour».