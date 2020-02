Cela fait maintenant plusieurs semaines que la star de la NBA, Kobe Bryant est morte dans un crash d’hélicoptère, avec huit autres personnes parmi lesquelles figurent sa fille Gianna. Même si après cette tragique disparition, les hommages sont venus de partout, la douleur de cette perte reste toujours aussi grande pour sa femme Vanessa Laine Bryant. La femme âgée de 37 ans, n’en revient toujours pas d’avoir perdu son mari et sa fille de 13 ans. A travers un message déchirant posté sur Instagram dans la soirée d’hier lundi 10 février 2020, elle s’est exprimée sur ses sentiments.

« Gigi ne reviendra jamais »

«J’ai hésité à exprimer mes sentiments avec des mots. Mon cerveau refuse encore d’accepter que Kobe et Gigi soient partis. Je ne peux pas vivre ces deux deuils en même temps» a-t-elle laissé voir en légende, avant d’ajouter que c’était comme si elle tentait de se dire que son mari est parti. Cependant, elle fait savoir que son corps n’accepte pas que sa fille « Gigi ne reviendra jamais ». « Ça ne va pas. Pourquoi est-ce que je peux me lever le matin alors que mon bébé ne pourra plus jamais le faire? Ça me rend malade.» a-t-elle écrit.

Elle veut que ce mauvais rêve prenne fin

Vanessa Laine Bryant a fait comprendre qu’elle voulait partager ce message, à cause des personnes qui vivent un deuil semblable au sien. «Je sais que ce que je ressens est normal. Cela fait partie du processus de deuil. Je voulais juste partager cela, au cas où quelqu’un aurait subi une perte comme celle-ci» a-t-elle indiqué. A l’en croire que, elle veut que son mari et sa fille soient là et que ce mauvais rêve prenne fin. Aussi n’a-t-elle pas manqué de demander à ce que les prières aillent à l’endroit de « toutes les victimes de cette horrible tragédie.»

La veuve a également laissé voir qu’il faut qu’elle soit forte pour ses trois autres enfants.